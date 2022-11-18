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جماهير السعودية قبل مواجهة الأرجنتين : ميسي عذبناه

2022-11-18 الساعة 2:32
جماهير السعودية قبل مواجهة الأرجنتين : ميسي عذبناه
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبعض من الجماهير السعودية، وهي تُشعل الأجواء تشجيعيًا قبل مواجهة الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي، الثلاثاء المقبل في كأس العالم فيفا قطر 2022.

رسالة إلى ميسي 

وظهرت بعض من جماهير الأخضر وهي تتحرك في أحد الأسواق الشعبية في قطر قائلة: ” يا ويله يا ويله، ميسي عذبّناه، وفي الهم عيشناه”.

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جماهير السعودية قبل مواجهة الأرجنتين : ميسي عذبناه

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وجاء ذلك في إطار تشجيع لاعبي المنتخب السعودي على تحقيق نتيجة طيبة أمام المنتخب الأرجنتيني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في نهائيات مونديال قطر 2022.

وفي وقت سابق، كشف إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن وجود 5000 مشجع لـ الأخضر تم وضعهم في رابطة المنتخب السعودي وذلك استعدادًا للتشجيع في مونديال قطر.

وقال القاسم خلال مؤتمر عُقد في وقت سابق لـ وزارة الرياضة للحديث حول ترتيبات كأس العالم: “ أطلقنا فرصة في تطبيق ” قدام” بالتنسيق مع الفيفا وسنعمل على طرح مزيد من التذاكر للفترة المقبلة، كأس العالم ليس كما كان قبل 70 عامًا من الآن، ولم تُعد مجرد بطولة في كرة القدم”.

وتابع القاسم: ” يتواجد 5000 مشجع بـ رابطة المنتخب لتشجيعه، وحددنا 100 مشجع من كل ناد في دوري المحترفين، و 30 مشجعًا من بقية أندية الدرجة الأولى، وبقية الدرجات وفقًا لكل وضع ناد في دوريه، الأندية التي كانت تُرسل عدد أقل طلبنا منهم الزيادة”.

مباريات الأخضر

وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.

ثم يواجه الأخضر منتخب بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة من دور المجموعات بـ كأس العالم قطر 2022، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 30 نوفمبر في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

 

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