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موسكو تكثف ضرباتها

الرئيس الأوكراني: نشهد أعنف المعارك

2022-11-21 الساعة 8:43
الرئيس الأوكراني: نشهد أعنف المعارك
المواطن - متابعة

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن منطقة دونيتسك تشهد أعنف المعارك، بالتزامن مع تكثيف موسكو ضرباتها على الشرق الأوكراني.

قصف موسكو

أوضح الرئيس الأوكراني، في خطاب مصور مساء أمس الأحد، أن القوات الروسية تقصف مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية بالمدفعية، لافتاً إلى أن المنطقة الشرقية وحدها تعرضت لما يقرب من 400 ضربة أمس الأحد.

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وأضاف: أعنف المعارك، مثلما كان من قبل، تقع في منطقة دونيتسك،. وتابع: على الرغم من وقوع عدد أقل من الهجمات الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن حجم القصف الروسي لا يزال للأسف مرتفعًا للغاية.

تحرك بطيء

أما في منطقة لوغانسك، فأوضح أن القوات الأوكرانية تتحرك ببطء إلى الأمام أثناء القتال، بحسب ما نقلت رويترز.

وعن الوضع في الجنوب، أشار إلى أن قوات بلاده تدمر بشكل ثابت ومحسوب إمكانات المحتلين، ولكنه لم يذكر تفاصيل.

الانسحاب الروسي

يذكر أن روسيا كانت سحبت قواتها من مدينة خيرسون الجنوبية هذا الشهر ونقلت بعضها لتعزيز مواقعها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الشرقيتين، في منطقة صناعية تعرف باسم دونباس، ما شكل ضربة قوية لقواتها وانتكاسة مؤلمة، لاسيما أن المدينة تتمتع بأهمية استراتيجية ومعنوية أيضًا.

إذ تعد أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيده منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الفائت.

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