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الصرامي: حضور ولي العهد زاد حفل افتتاح المونديال إبهارًا

2022-11-21 الساعة 12:26
الصرامي: حضور ولي العهد زاد حفل افتتاح المونديال إبهارًا
المواطن - الرياض

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أشاد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتواجده في فعاليات حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022، أمس الأحد، ما أضاف إبهاراً كبيراً على حفل الافتتاح الذي حظي بمتابعة كل وسائل الإعلام العربية والعالمية.

ولي العهد وأمير قطر
ولي العهد وأمير قطر

حضور لافت

وقال الإعلامي سعود الصرامي في حديث إلى برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية، أمس الأحد، إن المونديال زاد إبهاراً بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإن هذا الإبهار كان لافتاً للأنظار.

برقية شكر

وبعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إثر مغادرة ولي العهد العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأحد، بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

وعبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البرقية، أمس الأحد عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في قطر.

المباراة الافتتاحية

وافتتحت دولة قطر منافسات بطولة كأس العالم 2022 فى نسختها الـ 22 مساء الأحد، على استاد “البيت”، وقدم الممثل الأمريكي مورجان فريمان والشاب القطري غانم المفتاح أول فقرة بحفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022. كما شارك جونجكوك، نجم البوب الكوري الجنوبي، بأغنية “حالمون”، في الفقرة الرئيسية من حفل الافتتاح.

وبعد حفل الافتتاح، شهدت المباراة الافتتاحية للمونديال بين قطر والإكوادور، هزيمة قطر بهدفين دون رد، أحرز الهدفان المهاجم إينر فالنسيا.

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