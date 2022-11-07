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مجهول المصدر وغير صحي

العسل المغشوش وفرة إنتاجية وجودة أقل

2022-11-07 الساعة 10:47
العسل المغشوش وفرة إنتاجية وجودة أقل
المواطن - الرياض

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برغم من وجود سوق إنتاج ممتازة للعسل، إلا أن هناك أساليب عديدة وجديدة للغش، في وقت يسعى فيه النحالون بالمملكة لتوفير بيئة آمنة لتغذية النحل لضمان جودته.

من جانبها، رصدت “قناة السعودية” إحدى المناطق المعنية بإنتاج العسل وتوفيره بجودة عالية بعيدًا عن وسائل الغش التي تواجه سوق العسل من قبل بعض التجار.

العسل المغشوش

وفي هذا السياق أشار بعض النحالين إلى كثرة أساليب الغش، ومنها إضافة المياه ليحصل على إنتاج وفير مقابل جودة قليلة، كما أن أنواع العسل الموجودة في السوق ليست أصلية وصافية من سدرة العسل، لكن البعض يقوم بتسويقها على أنها أصلية.

من جانبه، أكد المشرف على كرسي أبحاث النحل بجامعة الملك سعود، بروفيسور أحمد الخازم، أن 40% من العسل الموجود في أسواق العالم مغشوش.

سوق محايل

ويعتبر سوق محايل الشعبي هو المحطة الثانية للتجار والنحالين لبيع العسل، ويستقبل منتجات ضخمة من العسل من قبل عمالة تعمل بأقل الاشتراكات الصحية، لذلك يتوفر كميات ضخمة خالية من الجودة ومجهولة المصدر ووسائل تخزين غير صحية في مشهد لا يتوافق مع الجودة والمصداقية.

بالإضافة إلى ما يعرضه البعض حول جوانب الطرقات في مشهد غير صحي، يساهم في تلوث هذه المنتجات بأبسط الطرق، وسط مطالبات بتحسين جودة العسل ومراقبة جودتها.

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