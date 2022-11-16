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بعد الحديث عن قضيته مع النصر

الفيفا يحسم مصير مشاركة حمدالله في المونديال

2022-11-16 الساعة 7:19
الفيفا يحسم مصير مشاركة حمدالله في المونديال
المواطن - محمد سمعة

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حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” مصير مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وعاد نجم نادي الاتحاد لتمثيل منتخب بلاده من جديد في كأس العالم بعد انقطاع دام لـ 3 سنوات، منذ تواجده في معسكر أسود الأطلس قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

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وكشفت تقارير أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقى معلومات تُشير بأنه قد يتم توقيع عقوبة على المنتخب المغربي في حال شارك حمدالله في كأس العالم بسبب قضيته التي لم تُحسم مع نادي النصر بحسب موقع ” المنتخب” المغربي.

قائمة منتخب المغرب لمونديال قطر

نجم الاتحاد سيشارك

لكن حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم نشر اليوم عبر حسابه في “تويتر” ، قائمة المنتخب المغربي المشاركة في مونديال قطر، التي تتضمن تواجد اسم حمدالله مع بقية لاعبي أسود الأطلس، ليتأكد بذلك مشاركة نجم نادي الاتحاد في المونديال.

عبدالرزاق حمدالله

وكان القانوني خالد الشعلان كشف آخر المستجدات في قضية اللاعب المغربي قائلًا: “إذا كان صحيحًا ما تردد حول تدخل اتحاد القدم السعودي لتقليص عقوبة لاعب المغرب، حمدالله فهذا فعل باطل ومخالف للنظام الأساسي لمركز التحكيم”.

تعليق عقوبة حمدالله

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي أقرت في أغسطس الماضي بإيقاف اللاعب المغربي 4 أشهر، ثم جاء قرار من مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبة اللاعب لحين إصدار قرار نهائي في القضية بعد دراسة كاملة لأدلة اللاعب وأدلة نادي النصر الذي تقدم بالشكوى.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة، مع منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

وسيخوض المنتخب المغربي أول مباراة له في مونديال قطر ضد منتخب كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري.

 

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