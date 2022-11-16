الفيفا يحسم مصير مشاركة حمدالله في المونديال

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد
حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” مصير مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وعاد نجم نادي الاتحاد لتمثيل منتخب بلاده من جديد في كأس العالم بعد انقطاع دام لـ 3 سنوات، منذ تواجده في معسكر أسود الأطلس قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.
وكشفت تقارير أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقى معلومات تُشير بأنه قد يتم توقيع عقوبة على المنتخب المغربي في حال شارك حمدالله في كأس العالم بسبب قضيته التي لم تُحسم مع نادي النصر بحسب موقع ” المنتخب” المغربي.
لكن حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم نشر اليوم عبر حسابه في “تويتر” ، قائمة المنتخب المغربي المشاركة في مونديال قطر، التي تتضمن تواجد اسم حمدالله مع بقية لاعبي أسود الأطلس، ليتأكد بذلك مشاركة نجم نادي الاتحاد في المونديال.
وكان القانوني خالد الشعلان كشف آخر المستجدات في قضية اللاعب المغربي قائلًا: “إذا كان صحيحًا ما تردد حول تدخل اتحاد القدم السعودي لتقليص عقوبة لاعب المغرب، حمدالله فهذا فعل باطل ومخالف للنظام الأساسي لمركز التحكيم”.
وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي أقرت في أغسطس الماضي بإيقاف اللاعب المغربي 4 أشهر، ثم جاء قرار من مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبة اللاعب لحين إصدار قرار نهائي في القضية بعد دراسة كاملة لأدلة اللاعب وأدلة نادي النصر الذي تقدم بالشكوى.
ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة، مع منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.