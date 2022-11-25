بـ 182 ملليمتر.. بلدية جنوب جدة تسجل أعلى كمية للأمطار

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، انتهاء الحالة المطرية على محافظة جدة، موضحًا أن بلدية جنوب جدة سجلت أعلى كمية للأمطار بـ 182 ملليمتر.

أعلى كمية أمطار

ونشر المركز في إنفوجراف صادر عنه، كميات الأمطار الهاطلة على مناطق جدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لمحطات الرصد بالمحافظة.

وسجلت بلدية جنوب جدة أعلى كمية أمطار في جدة بواقع 182 ملليمتر، منذ الـ8 صباحًا من أمس الخميس وحتى الـ9 صباحًا اليوم الجمعة، وتلتها بلدية أم السلم بواقع 159.8 ملليمتر، ثم المبنى الرئيسي حي الورود بواقع 141.2 ملليمتر.

استقرار الأجواء

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن اليوم الجمعة، أن كمية الأمطار التي شهدتها جدة هي الأعلى في تاريخ المحافظة.

وتوقع عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، أن الأجواء في جدة تبدأ في الاستقرار بشكل عام، ولا يوجد توقعات بهطول الأمطار على المحافظة اليوم الجمعة.