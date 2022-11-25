تداعيات خطيرة لتحديد سقف أسعار النفط الروسي

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن الخطط الغربية لفرض سقف أسعار النفط قد يكون لها عواقب وخيمة على أسواق الطاقة.
وبحسب بيان صادر عن الكرملين، أمس الخميس: شدد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق، ومن المرجح أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، وفقًا لروسيا اليوم.
وقدم الجانبان تقييمًا إيجابيًّا للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق في إطار “أوبك +”، ما يجعل من الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية، وفقًا للألمانية.