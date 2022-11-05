جماهير برشلونة تودع جيرارد بيكيه

حرصت جماهير نادي برشلونة الإسباني، على توديع اللاعب جيرارد بيكيه في ملعب الكامب نو، حيث يخوض آخر مباراة له مع البارشا في الكامب نو أمام ألميريا في الدوري الإسباني.

اعتزال بيكيه

وكان المدافع المخضرم صاحب الـ35 عامًا أعلن اعتزاله كرة القدم الخميس الماضي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات مع برشلونة استمرت لمدة 14 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي لـ برشلونة عبر”تويتر” جانبُا من توديع جماهير برشلونة للاعب، معلقًا عليها: ” نحن نحبك، بيكيه”.

ولعب بيكيه مع الفئات السنية بنادي برشلونة بداية من عام 1997 حتى عام 2004 ثم انضم بعدها لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتواجد المدافع الإسباني مع نادي مانشستر يونايتد من عام 2004 إلى 2008، ثم عاد بعدها للعب مع برشلونة بداية من 2008 حتى 2022.

إنجازات المدافع

وخلال 14 عامًا من تواجده بالفريق الأول لنادي برشلونة، فاز المدافع الإسباني بعدة ألقاب مثل 8 ألقاب في الدوري الإسباني، 7 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 6 ألقاب بكأس السوبر الإسباني، 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، 3 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية.

كما حقق لقبين مع المنتخب الإسباني الأول وهما كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وكأس أمم أوروبا عام 2012.

يذكر أن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي آرسنال الإنجليزي، كان أظهر رد فعل صادم بعد سماعه نبأ اعتزال مواطنه جيرارد بيكيه.

الصحفي وجه سؤالًا لـ أرتيتا حول رأيه في اعتزال مدافع برشلونة لكرة القدم، ليتفاجأ أرتيتا أنه للتو سمع الخبر، ثم قال بعد ذلك للصحفي: “أعتذر للتو عرفت منك الخبر”.