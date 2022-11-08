جندي روسي ينجو من 3 قنابل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات غريبة لجندي روسي كان في استراحة محارب، بأحد الخنادق ثم جاءت درون أوكرانية لتمطره بوابل من القنابل.

وأظهر الفيديو لحظات صادمة، حيث سقطت قنبلة يدوية على ظهره لكنها لم تنفجر، فبدأ في اللقطات يتأرجح داخل الخندق. أما الثانية، فسقطت قرب جبهته حتى التقطها ورماها بعيدًا فانفجرت على مسافة بعيدة.

وبحسب الفيديو، سقطت الثالثة على الأرض بالقرب منه، ليتصاعد الدخان في الهواء.

وبدا الرجل في هذا الحادث الذي وقع على الأرجح في الربيع الماضي، مصابًا، وراقدًا على جنبه في التراب في منطقة من دونباس. وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.