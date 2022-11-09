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حل يُغني عن المكيف

2022-11-09 الساعة 1:23
حل يُغني عن المكيف
المواطن - متابعة

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تمكن علماء من تطوير طلاء نوافذ شفاف يمكنه تبريد المباني دون استخدام أي طاقة عن طريق التعلم الآلي، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

يقلل استهلاك الطاقة

وبحسب الصحيفة، فإن البديل الجديد يحجب الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء ويشع الحرارة بعيدًا عن النافذة، في المدن الحارة والجافة، ويقلل من استهلاك طاقة التبريد بنسبة 31%، مقارنة بالنوافذ التقليدية.

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ويعتقد علماء من جامعة كيونغ هي في سيئول أنه قد يكون لديهم حل لهذه المشكلة، في شكل طلاء نافذة شفاف.

أكثر فعالية

وبحسب الباحثين، فإن الطلاء يخفض درجة الحرارة داخل المباني، دون إنفاق طاقة واحدة.

والطلاء الأكثر بياضًا في العالم، سيكون أكثر فعالية من تكييف الهواء، ويدعي المهندسون في الولايات المتحدة أنهم صنعوا الطلاء الأكثر بياضًا حتى الآن.

ويعكس الطلاء شديد البياض، الذي تم تطويره في جامعة بوردو، ما يصل إلى 98.1% من ضوء الشمس أثناء إرسال حرارة الأشعة تحت الحمراء بعيدًا، والطلاء الموجود في السوق حاليًّا المصمم لرفض الحرارة يعكس فقط ما بين 80 و90% من ضوء الشمس.

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