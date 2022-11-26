دعوات لاحتجاجات طلابية بالجامعات الإيرانية

دعا طلاب 7 جامعات في طهران إلى تنظيم تجمعات احتجاجية مشتركة، اليوم السبت، تحت شعار سبت أسود للجامعة.

دعوات طلابية

ووجه طلاب من جامعات تربيت مدرس، وبهشتي، والزهرا، وأمير كبير، وخارزمي، وخاجه نصير الدين الطوسي، في بيان دعوات لإقامة تجمعات احتجاجية طلابية كبرى، وارتداء ملابس سوداء تضامنًا مع أهالي كردستان.

إلى ذلك، اعتبروا أن الحركة الطلابية جسم واحد متضامن، وبالتالي لا يمكن أن تغض النظر عن القتل الوحشي للأهالي في المناطق الكردية، بحسب ما نقلت شبكة إيران انترناشيونال.

إدانة العنف

ووجه الطلاب كلمتهم إلى الأكراد، كاتبين: شجاعتكم انعكست علينا فصرنا أكثر جرأة. سمعنا صرخة الحرية والمساواة ونقسم أن نصرخ معكم من أجل الحرية.

كما أدانوا العنف والرصاص في وجه الشعب وقمع الجامعات والأعمال الخارجة عن القانون ضد الطلاب واعتقال نشطاء الطلاب وفصلهم عن الدراسة، معتبرين أن صمت أي طالب أو أستاذ تجاه ما يحدث بأنه مثال على التعاون مع الظلم.

توتر كبير

بدورها، دعت مجموعة شباب أحياء طهران المتظاهرين في جميع أنحاء العاصمة وكرج إلى التجمع في ساحة ولي العصر بطهران اليوم السبت.

أتت تلك الدعوات بعدما شهدت العديد من المناطق الكردية توتراً كبيراً أمس ومواجهات مع الأمن، مع تواصل التظاهرات فيها بشكل مستمر.فيما أعلن الحرس الثوري، ضمن حملة تهدف لاحتواء الاحتجاجات، تعزيز وجوده العسكري في تلك المناطق المضطربة.