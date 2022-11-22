Icon

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ظن أنه يتحدث مع ماكرون

رئيس بولندا يقع في الفخ ويعترف بسر ثمين 

2022-11-22 الساعة 7:56
رئيس بولندا يقع في الفخ ويعترف بسر ثمين 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

وقع رئيس بولندا، أندريه دودا، في فخ المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، واعترف في محادثة معهما بأنه لا يرغب في خوض حرب مع روسيا.

ويقوم المخادعان الروسيان فوفان (فلاديمير كوزنيتسوف)، وليكسوس (أليكسي ستولياروف)، بمقالب سياسية معروفة، ودائمًا ما تنتهي حيلهما باعتراف ثمين من الضحية.

قد يهمّك أيضاً
Img

مسك الخيرية: بدء التقديم في برنامج الشركة السعودية للصناعات العسكرية للتدريب

Img

لقطات لهدف زلاتان التاريخي بمرمى الإنجليز

ويقوم الاثنان بانتحال شخصيات سياسية مرموقة ومن خلال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة يستطيعان إيهام ضحيتهما، وبالتالي تسقط بسهولة في الفخ.

رئيس بولندا يقع في الفخ ويعترف بسر ثمين 

وكانت الضحية الأخيرة لهما رئيس بولندا، وانتحل أحدهما شخصية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجعلاه يعترف بأنه لا يريد الصراع مع روسيا، قد نشرا المحادثة عبر قناتهما على تطبيق تليغرام.

وقال رئيس بولندا للرئيس ماكرون الوهمي في التسجيل الصوتي: هل تعتقد أنني بحاجة إلى حرب مع روسيا؟ كلا، صدقني، لا أريد هذا، لا أريد حربًا مع روسيا، وأنا شديد الحذر.

سر ثمين 

وأدلى الرئيس البولندي بسر ثمين قائلًا إن بلاده لن تطبق المادة الخامسة من ميثاق الناتو والتي تنص على أن أي هجوم على دولة منهم بمثابة هجوم على الجميع، مؤكدًا على أنه لا ينتوي القيام بذلك حتى لو أطلق الجيش الروسي الصاروخ.

وقال أيضًا إنه يخشى وقوع كارثة نووية في محطة زابوروغيا للطاقة النووية أكثر من خوفه من احتمالية رمي قنبلة نووية.

ويُذكر أن الحدود البولندية شهدت هجومًا بعد أن سقط على أرضها صاروخان في 15 نوفمبر ولقي شخصان مصرعهما نتيجة لذلك، وقالت التقارير إنه من الممكن أن تكون الصواريخ قد أطلقت من قبل قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، وهو ما دعمته رواية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

رئيس بولندا يقع في الفخ ويعترف بسر ثمين 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير