علامة رمادية تظهر بحسابات تويتر

بدأت علامة رسمي في الظهور بجوار الحسابات الموثقة على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

رسمي

وظهرت العلامة بجوار بعض حسابات الشخصيات السياسية والمشاهير والمؤسسات الإعلامية، بعدما أعلن إيلون ماسك، مالك منصة تويتر الجديد، أنه سوف يحصل على 8 دولارات مقابل العلامة الزرقاء الموثقة.

وحملت بعض الحسابات كلمة رسمي باللون الرمادي أسفل اسم المستخدم، بعيدًا من علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر جانب أسماء الحسابات الموثقة.

ماسك بدون علامة

ورغم ذلك فإن حساب إيلون ماسك، الذي يتابعه أكثر من 115 مليون حساب لم يحصل على علامة رسمي حتى الآن.