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استغاثات وسط شتاء قارس

كييف تكافح من أجل استعادة الكهرباء

2022-11-29 الساعة 9:47
كييف تكافح من أجل استعادة الكهرباء
المواطن - متابعة

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يضغط الشتاء القارس على أوكرانيا، وسط دمار مواقع كهربائية عدة جراء القصف الروسي، فيما ناشدت أوكرانيا الحلفاء تزويدها بمولدات كهربائية، لتعويض النقص الحاصل في شبكتها.

قصف خيرسون

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الاثنين، إن القوات الروسية قصفت 30 منطقة في إقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا 258 مرة الأسبوع الماضي.

وانسحبت القوات الروسية من الضفة الغربية لنهر دنيبرو هذا الشهر، لكنها تقصف البلدات والقرى، بما في ذلك مدينة خيرسون، من مواقع جديدة على الضفة المقابلة.

أزمة الكهرباء

وفي خطابه الليلي المصور، أشار زيلينسكي إلى أن القوات الروسية ألحقت الضر بمحطة ضخ توفر المياه لمدينة ميكولايف، في شمال غرب خيرسون.

وشدد وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا أمام تجمع يضم سبعة من وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق أمس الاثنين، على أن بلاده بحاجة إلى محولات كهربائية، فضلًا عن دفاعات جوية محسنة لصد الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة.

إسقاط الصواريخ الروسية

وأضاف كوليبا الذي بدا محاطًا بمسؤولين من إستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد، قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست يومي الثلاثاء والأربعاء: لاستعادة النظام، نحتاج إلى شيئين.. نحن بحاجة إلى محولات وإلى دفاع جوي يسمح لنا بإسقاط الصواريخ الروسية التي تستهدف بنيتنا التحتية.

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