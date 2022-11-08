لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك

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دعا عبدالعزيز التويجري، مستشار توظيف وتطوير مهني، إلى التوازن في الفصل بين الأمور الحياتية والمشاكل الوظيفية، فلا ينبغي إشغال الوالدين بمشاكل العمل والأمور الوظيفية.
فيديو | عبد العزيز التويجري مستشار توظيف وتطوير مهني: من البر عدم ذكر مشاكل العمل لوالديك وحتى لزوجتك#الراصد pic.twitter.com/b7390EtuhF
— الراصد (@alraasd) November 8, 2022
وأوضح التويجري، في حواره لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”، أنه من البر عدم إخبار الوالدين وكذلك الزوجة بالمشاكل التي يواجهها الشخص في العمل، وبالإمكان مناقشة تلك الأمور مع زملاء العمل.