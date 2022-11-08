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مستشار توظيف يحذر

لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك

2022-11-08 الساعة 10:17
لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك
المواطن - الرياض

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دعا عبدالعزيز التويجري، مستشار توظيف وتطوير مهني، إلى التوازن في الفصل بين الأمور الحياتية والمشاكل الوظيفية، فلا ينبغي إشغال الوالدين بمشاكل العمل والأمور الوظيفية.

من البر

وأوضح التويجري، في حواره لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”، أنه من البر عدم إخبار الوالدين وكذلك الزوجة بالمشاكل التي يواجهها الشخص في العمل، وبالإمكان مناقشة تلك الأمور مع زملاء العمل.

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