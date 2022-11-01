مدرب المغرب يصدم حمدالله

يبدو أن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهدد بعدم التواجد مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأُثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد عدم استدعاء المدرب الجديد وليد الركراكي للمهاجم الاتحادي، خاصة أن الجميع كان يتوقع عودته بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد ثم وحيد خليلوزيتش.

بعض التقارير في السعودية، كانت أشارت إلى أن مهاجم نادي الاتحاد مرشح وبقوة للتواجد في قائمة المغرب في مونديال قطر، وهو ما أكد على صحته المدرب وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي.

مفاجأة لـ حمدالله

ولكن يبدو أن أداء اللاعب المغربي كمهاجم داخل الصندوق لا يُعجب الركراكي الذي لا يُفضل الاعتماد عليه في مونديال قطر، مضيفًا أنه يرى أنه لاعب غير متعاون مع زملائه في المباريات بحسب موقع ” المنتخب” المغربي.

وكان الركراكي وجه تحذيرًا إلى حمدالله، بعد استبعاده من قائمة الفريق المغربي لمعسكر سبتمبر الماضي خلال فترة التوقف الدولية.

المدرب الركراكي قرر استبعاد لاعب الاتحاد من معسكر منتخب المغرب الذي أُقيم في إسبانيا، حيث تقابل منتخب المغرب مع منتخبي تشيلي وباراجواي وديًا في الشهر قبل الماضي.

وكان النجم المغربي تعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر على خلفية فسخ عقده مع النصر وانضمامه لنادي الاتحاد في ديسمبر الماضي، قبل أن يصدر مركز التحكيم الرياضي قرارًا بتعليق العقوبة مؤقتًا يوم 7 سبتمبر الماضي.

لا يشارك حمدالله مع المنتخب المغربي منذ عام 2019، حيث حدثت مشكلة بينه وبين مواطنه فيصل فجر قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 بـ مصر، ومنذ ذلك الوقت وهو لا يتواجد مع منتخب أسود الأطلس.