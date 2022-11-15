منتخب مصر يستدعي بديلًا لنجم فولفسبورج المصاب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، استدعاء مروان حمدي لاعب المصري لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا، وذلك بعد إصابة عمر مرموش لاعب فولفوسبورج.

إصابة مرموش

جاء ذلك بعد تعرض عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني للإصابة خلال مشاركته أمام هوفنهايم في الجولة الـ 15 للدوري الألماني، واستبعاده من قائمة المنتخب.

وبالتحديد في الدقيقة 10، تعرض اللاعب عمر مرموش لإصابة خرج على إثرها من أرض الملعب لتلقي العلاج، لكنه عاد بعد ذلك لاستكمال اللقاء، لكن بعد دقائق من دخوله خرج مرموش مرة ثانية مصابًا.

مصر وبلجيكا

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، باستاد جابر الأحمد.وأكد الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب قرر استدعاء مروان حمدي لاعب المصري لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا.