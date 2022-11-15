منتخب مصر يستدعي بديلًا لنجم فولفسبورج المصاب

الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير السعودية تقود الاقتصاد الرقمي في عام الرئاسة الإندونيسية لقمة G20 جولة ولي العهد الآسيوية تعزز دور المملكة العالمي متحدث الجوازات: الهوية الوطنية لا تمكن السفر لقطر لحضور المونديال من هانغتشو إلى بالي.. حضور محمد بن سلمان مميز في G20 انزلاق زوجة الرئيس الإندونيسي على درج طائرة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، استدعاء مروان حمدي لاعب المصري لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا، وذلك بعد إصابة عمر مرموش لاعب فولفوسبورج.
جاء ذلك بعد تعرض عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني للإصابة خلال مشاركته أمام هوفنهايم في الجولة الـ 15 للدوري الألماني، واستبعاده من قائمة المنتخب.
وبالتحديد في الدقيقة 10، تعرض اللاعب عمر مرموش لإصابة خرج على إثرها من أرض الملعب لتلقي العلاج، لكنه عاد بعد ذلك لاستكمال اللقاء، لكن بعد دقائق من دخوله خرج مرموش مرة ثانية مصابًا.
ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، باستاد جابر الأحمد.وأكد الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب قرر استدعاء مروان حمدي لاعب المصري لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا.