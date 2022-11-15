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مروان حمدي

منتخب مصر يستدعي بديلًا لنجم فولفسبورج المصاب

2022-11-15 الساعة 12:25
منتخب مصر يستدعي بديلًا لنجم فولفسبورج المصاب
المواطن - متابعة

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، استدعاء مروان حمدي لاعب المصري لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا، وذلك بعد إصابة عمر مرموش لاعب فولفوسبورج.

مروان حمدي
مروان حمدي

إصابة مرموش

جاء ذلك بعد تعرض عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني للإصابة خلال مشاركته أمام هوفنهايم في الجولة الـ 15 للدوري الألماني، واستبعاده من قائمة المنتخب.

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وبالتحديد في الدقيقة 10، تعرض اللاعب عمر مرموش لإصابة خرج على إثرها من أرض الملعب لتلقي العلاج، لكنه عاد بعد ذلك لاستكمال اللقاء، لكن بعد دقائق من دخوله خرج مرموش مرة ثانية مصابًا.

مباراة مصر والسودان

عمر مرموش لاعب منتخب مصر
عمر مرموش لاعب منتخب مصر – @EFA

مصر وبلجيكا

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، باستاد جابر الأحمد.وأكد الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب قرر استدعاء مروان حمدي لاعب المصري لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا.

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