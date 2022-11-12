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بالتزامن مع بدء اختبارات الرخصة المهنية

نتائج كفايات المعلمين صالحة حتى نهاية 2023

2022-11-12 الساعة 6:19
نتائج كفايات المعلمين صالحة حتى نهاية 2023
المواطن - الرياض

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قال المختص في شؤون التعليم والمعلمين محمد الزارع إن نتائج كفايات المعلمين صالحة حتى 31-12-2023 وفقًا لما نصت عليه لائحة ضوابط الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

نتائج كفايات المعلمين

وقال الزارع : المادة 14 في ضوابط الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية نصت على أن نتائج كفايات المعلمين ( غير المدمجة ) صالحة حتى 31-12-2023 ، بعد هذا التاريخ تلغي ولا يمكن الاستفادة منها.

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بدء اختبارات الرخصة المهنية

وكانت اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية بدأت اعتبارًا من يوم أمس الجمعة وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل هيئة تقويم التعليم.

وبحسب الجدول الزمني يبدأ اختبار الرخصة المهنية (العام) اليوم 11/11 ويمتد حتى يوم 14/11، لكل من الذكور والإناث على حد سواء.

موعد الاختبار التخصصي

أما الاختبار التخصصي فمن المقرر أن يبدأ يوم 21 يناير المقبل ويستمر حتى يوم 25 يناير 2023 للذكور والإناث.

الرخصة المهنية

يذكر أن إن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هي وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق معايير محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة، وتعد الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

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