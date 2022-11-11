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نجاح عالمي لـ التخصصات الصحية وسط 400 شركة

2022-11-11 الساعة 12:07
نجاح عالمي لـ التخصصات الصحية وسط 400 شركة
المواطن - واس

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حصدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الجائزة الشرفية لتميز قادة القطاع الصحي في الإدارة والقيادة من الكلية الأمريكية للمديرين التنفيذيين بالقطاع الصحي، وذلك خلال المؤتمر العالمي الخامس والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات (International Hospital Federation)، الذي أقيم، اليوم الخميس، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعدُّ هذه الجائزة إحدى الجوائز المرموقة على مستوى العالم، والتابعة للاتحاد الدولي، ويتنافس عليها 400 جهة من 35 دولة.

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برنامج ملهم

ويأتي استحقاق الهيئة بعد استيفائها متطلبات الجائزة من خلال برنامج “ملهم”، الذي أطلقته الهيئة ليكون باكورة برامج تمكين المتدربين في شهادة البورد السعودي ضمن برامجها للدراسات العليا الصحية، حيث أحدث “ملهم” نقلة نوعية للمتدربين، من خلال تزويدهم بمختلف المهارات والجدارات القيادية اللازمة لقيادة الفرق الصحية في منظومة الصحة.

وبذلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية جهودًا لدعم عمليات التدريب لبرامج الدراسات العليا التي تشرف عليها؛ وذلك بهدف تمكين الكوادر الوطنية الناشئة من قيادة التحول الصحي في المملكة، وتحقيق رعاية أفضل للمرضى، وعلى مستوى المنظومة الصحية ككل.

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