نيوكاسل يسعى لمواصلة انتفاضته

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد لمواصلة نتائجه المميزة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتجاوز عقبة ساوثهامبتون اليوم.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب “سانت ماري”، اليوم الأحد عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، فيما يقع “الماكبايس” في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

نيوكاسل يسعى للفوز

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل مستوى مميزًا في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتجنب الخسارة آخر 7 مباريات، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتحقيق الفوز على ساوثهامبتون.

وتعود آخر خسارة لفريق نيوكاسل ضد ليفربول بهدفين مقابل هدفي يوم 31 أغسطس، فاز بعد ذلك على كل من؛ فولهام، برينتفورد، إيفرتون، توتنهام هوتسبير وأستون فيلا، وتعادل مع كريستال بالاس ومانشستر يونايتد وبورنموث.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون لتحقيق نتيجة إيجابية، وتحسين مركز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.