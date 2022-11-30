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ليلة صعبة فقد فيها أعصابه

ويل سميث يكشف سبب انفعاله بصفعة الأوسكار

2022-11-30 الساعة 9:51
ويل سميث يكشف سبب انفعاله بصفعة الأوسكار
المواطن - متابعة

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عادت للواجهة مجدداً صفعة النجم الهوليوودي ويل سميث المدوية خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، والتي أثارت ضجة وجدلاً واسعين.

فقد أعصابه

وتحدث سميث عن اللحظة الصادمة التي صفع فيها الممثل الكوميدي كريس روك، وصرخ في وجهه لسخريته من شعر زوجته في الحفل، قائلاً إنه فقد أعصابه وإنه يتفهم عدم استعداد البعض بعد لمشاهدة فيلمه الجديد.

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واستعاد الواقعة، التي خيمت على أكبر حفل لجوائز هوليوود في مارس الماضي، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني للترويج لفيلمه الجديد إمانسيبيشن، وفقَا لرويترز.

غضب جماهيري

وأضاف: كانت تلك ليلة مروعة قدر ما تتخيل. ثمة مشاعر دقيقة وتعقيدات في تلك الليلة. لكن في نهاية اليوم، فقدت أعصابي، وتابع: كنت أمر بكثير من الأمور في تلك الليلة… وذلك ليس لتبرير سلوكي على الإطلاق… كان ثمة كثير من الأشياء. كان في ذهني صورة الفتى الصغير الذي شاهد أباه يضرب أمه… كل ذلك قفز أمام عيني في تلك اللحظة. ذلك ليس من أريد أن أكونه.

وفي لقاء صحفي منفصل مع محطة فوكس 5 التلفزيونية، قال إنه سيتفهم تماماً إن كان البعض غير مستعد لمشاهدته في فيلم جديد.

يذكر أنه في حفل الأوسكار، كان روك على المسرح يقدم جائزة حينما سخر من زوجة سميث، جادا بينكيت سميث. ولم يتضح إذا ما كان روك على دراية بأن بينكيت سميث تعاني من حالة مرضية تؤدي إلى تساقط شعرها.

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