20 ريالًا قيمة تذكرة السينما بالمملكة لأول مرة

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شهدت أسعار تذاكر السينما بالمملكة، انخفاضًا وذلك لأول مرة، بعد أن كانت السعودية ثاني أغلى دولة في هذه الأسعار بعد سويسرا، وفقًا لإحصائية صدرت في عام 2021.
فيديو | لأول مرة تنخفض أسعار تذاكر السينما بعد أن كانت السعودية ثاني أغلى دولة في أسعار السينما وما زال مرتادوها يهربون الوجبات الخفيفة بطرق طريفة بسبب أسعارها المرتفعةقد يهمّك أيضاً
مزيد من التفاصيل في تقرير عاصم الرشودي#النشرة_الفنية#الإخبارية pic.twitter.com/Va3fDwQHRX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 26, 2022
وحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، انخفضت أسعار تذاكر السينما لأول مرة، ضمن الجهود والتوصيات الصادرة بتخفيض الأسعار.
وأكد زوار لصالات سينما أنهم بالفعل شهدوا انخفاضًا في أسعار التذاكر، فبعدما كانوا يدفعون ما بين 75 لـ 85 ريالًا، أصبحت التذكرة تتراوح بين 50 لـ 55 ريالًا على حسب المقاعد.
كما أصبح من الممكن دفع 20 ريالًا قيمة المقعد الواحد، وذلك لأول مرة في المملكة منذ إنشاء دور السينما وذلك احتفالًا باليوم العالمي للسينما، وهذا يدل على الجهود المبذولة مؤخرًا بعد دراسات حديثة حول إمكانية التخفيض.
لكن المرتادين اشتكوا من الأسعار المرتفعة للمياه والوجبات الخفيفة والمأكولات، حيث كشف زوار عن تهريبهم لبعض الوجبات بطرق طريفة بسبب غلائها.