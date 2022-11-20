20 ريالًا قيمة تذكرة السينما بالمملكة لأول مرة

شهدت أسعار تذاكر السينما بالمملكة، انخفاضًا وذلك لأول مرة، بعد أن كانت السعودية ثاني أغلى دولة في هذه الأسعار بعد سويسرا، وفقًا لإحصائية صدرت في عام 2021.

انخفاض التذاكر

وحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، انخفضت أسعار تذاكر السينما لأول مرة، ضمن الجهود والتوصيات الصادرة بتخفيض الأسعار.

وأكد زوار لصالات سينما أنهم بالفعل شهدوا انخفاضًا في أسعار التذاكر، فبعدما كانوا يدفعون ما بين 75 لـ 85 ريالًا، أصبحت التذكرة تتراوح بين 50 لـ 55 ريالًا على حسب المقاعد.

كما أصبح من الممكن دفع 20 ريالًا قيمة المقعد الواحد، وذلك لأول مرة في المملكة منذ إنشاء دور السينما وذلك احتفالًا باليوم العالمي للسينما، وهذا يدل على الجهود المبذولة مؤخرًا بعد دراسات حديثة حول إمكانية التخفيض.

غلاء الوجبات

لكن المرتادين اشتكوا من الأسعار المرتفعة للمياه والوجبات الخفيفة والمأكولات، حيث كشف زوار عن تهريبهم لبعض الوجبات بطرق طريفة بسبب غلائها.