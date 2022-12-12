آياتٌ قرآنية تُضيء جبل حراء في مكة المكرمة

لكل جبل من جبال مكة قصة في التاريخ، فمنها ما انبثق منه نور الإسلام، ومنها ما هو شاهق ومهيب وجميل.

آياتٌ قرآنية

وبمناسبة اليوم العالمي للجبال، الذي يحتفي به المجتمع الدولي في 11 ديسمبر من كل عام، أضاءت آياتٌ قرآنية جبل حراء في مكة المكرمة.

جاء ذلك مع قرب موعد الافتتاح الرسمي لمشروع حي حراء الثقافي في سفح جبل حراء أول موضع نزل فيه الوحي على نبيّنا محمد ﷺ.

جبل حراء

وتفاعل مواطنون مع المناظر الخلابة التي رسمتها الآيات القرآنية على جبل حراء، حيث أثنوا عليها بقولهم: ما شاء الله تبارك الله، ما أجملها وأبلغها وأعظمها من آية، والصمت في حرم الجمال جمال.

وظهر حي حراء الثقافي من بين جبال مكة المكرمة الشاهقة، وبالقرب من غار حراء، ليضم مجموعة من المتاحف والمعارض التي تثري تجربة الزوار الدينية والثقافية، منها معرض الوحي ومتحف القرآن الكريم، وليصبح اليوم معلمًا ثقافيًّا سياحيًّا تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

إثراء التجربة

ويقع الحي على مساحة تزيد على 67 ألف متر مربع، ويحكي قصة الجبل والغار وأهميتهما التاريخية، ويسهم في إثراء التجربة المعرفية والثقافية للزوار عبر مكوناته المتنوعة، ويضم المشروع مركز الزوار ومتحف القرآن الكريم، كذلك معرض الوحي وطريق الصعود إلى الغار.