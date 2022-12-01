أول زعيم للديمقراطيين من أصل إفريقي

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وقع اختيار النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، على حكيم جيفريز لخلافة نانسي بيلوسي في زعامة كتلتهم، ما يجعله أول رجل من أصل إفريقي يتولى مثل هذه المهمة في الكونجرس.
وعبر النائب، البالغ 52 عامًا ويشغل مهامَّ في قيادة الحزب منذ 2019، عن “فخر كبير” لتعيينه في المنصب، بعد تصويت في اجتماع مغلق، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
من المعروف أن بيلوسي أعلنت، منتصف نوفمبر، أنها ستتخلّى عن زعامة الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب الجديد، بينما تواصل ممارسة مهامها في المجلس لكن كنائبة عن ولاية كاليفورنيا فقط.