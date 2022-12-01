Icon

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
خلفًا لنانسي بيلوسي

أول زعيم للديمقراطيين من أصل إفريقي

2022-12-01 الساعة 1:50
أول زعيم للديمقراطيين من أصل إفريقي
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

وقع اختيار النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، على حكيم جيفريز لخلافة نانسي بيلوسي في زعامة كتلتهم، ما يجعله أول رجل من أصل إفريقي يتولى مثل هذه المهمة في الكونجرس.

فخر كبير

وعبر النائب، البالغ 52 عامًا ويشغل مهامَّ في قيادة الحزب منذ 2019، عن “فخر كبير” لتعيينه في المنصب، بعد تصويت في اجتماع مغلق، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

قد يهمّك أيضاً
Img

4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر أبشر

Img

دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام!

من المعروف أن بيلوسي أعلنت، منتصف نوفمبر، أنها ستتخلّى عن زعامة الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب الجديد، بينما تواصل ممارسة مهامها في المجلس لكن كنائبة عن ولاية كاليفورنيا فقط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأخضر يواصل استعداداته وتمارين خاصة لشراحيلي
كأس العالم

الأخضر يواصل استعداداته وتمارين خاصة لشراحيلي

كأس العالم
قائمة الأخضر بالمونديال تفتقد 4 لاعبين
كأس العالم

قائمة الأخضر بالمونديال تفتقد 4 لاعبين

كأس العالم
5 أضرار لشرب الماء واقفًا
صحة وطب‎

5 أضرار لشرب الماء واقفًا

صحة وطب‎
حساب المواطن: التسجيل متاح ودراسة الضوابط دورية
حصاد اليوم

حساب المواطن: التسجيل متاح ودراسة الضوابط دورية

حصاد اليوم
أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في جازان
السعودية اليوم

أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في جازان

السعودية اليوم
وظائف في البنك السعودي الفرنسي 
حصاد اليوم

وظائف في البنك السعودي الفرنسي 

حصاد اليوم
فان جال لا يخسر في كأس العالم
آخر الاخبار

فان جال لا يخسر في كأس العالم

آخر الاخبار
علامة رمادية تظهر بحسابات تويتر
تكنولوجيا

علامة رمادية تظهر بحسابات تويتر

تكنولوجيا