Icon

لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
زيوت المطاعم طبيعية

احذروا استخدام الزيت في الطعام حال احتراقه

2022-12-05 الساعة 11:27
احذروا استخدام الزيت في الطعام حال احتراقه
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قال مدير إدارة الغذاء الصحي في هيئة الغذاء والدواء فيصل بن سنيد: إن الزيوت التي توجد في المطاعم هي زيوت نباتية طبيعية يتم استخدامها في القلي والطعام، ولكن وفق شروط صحية.

الاحتراق

تابع سنيد في لقاء مع برنامج الراصد، اليوم الاثنين، إن أهم هذه الشروط الصحية هي عدم وصول الزيت لدرجة الاحتراق نتيجة تعرضه لدرجة حرارة عالية، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة لا يتم استخدامه في الطعام.

قد يهمّك أيضاً
Img

مجموعة سيرا القابضة تعلن توفر وظائف في عدة مدن

Img

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش المخدر

زيوت مهدرجة

وأكد مدير إدارة الغذاء الصحي أن الزيوت إذا تم الطبخ بها أكتر من مرة قد ينتج عنها زيوت مهدرجة، محذرًا من خطورتها.

ولم يحدد سنيد عدد المرات التي يجب استخدام الزيت في الطبخ، وإنما أكد أن درجة الاحتراق هي الأساس وهي ما تحدد عدد مرات الاستخدام.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة
تكنولوجيا

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة

تكنولوجيا
جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !
الرياضة

جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !

الرياضة
ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...

حصاد اليوم
لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978
الرياضة

لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978

الرياضة
بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول

السعودية اليوم
لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا
العالم

لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا

العالم
تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي
آخر الاخبار

تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي

آخر الاخبار
وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...
الرياضة

وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...

الرياضة