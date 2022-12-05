احذروا استخدام الزيت في الطعام حال احتراقه

قال مدير إدارة الغذاء الصحي في هيئة الغذاء والدواء فيصل بن سنيد: إن الزيوت التي توجد في المطاعم هي زيوت نباتية طبيعية يتم استخدامها في القلي والطعام، ولكن وفق شروط صحية.

الاحتراق

تابع سنيد في لقاء مع برنامج الراصد، اليوم الاثنين، إن أهم هذه الشروط الصحية هي عدم وصول الزيت لدرجة الاحتراق نتيجة تعرضه لدرجة حرارة عالية، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة لا يتم استخدامه في الطعام.

زيوت مهدرجة

وأكد مدير إدارة الغذاء الصحي أن الزيوت إذا تم الطبخ بها أكتر من مرة قد ينتج عنها زيوت مهدرجة، محذرًا من خطورتها.

ولم يحدد سنيد عدد المرات التي يجب استخدام الزيت في الطبخ، وإنما أكد أن درجة الاحتراق هي الأساس وهي ما تحدد عدد مرات الاستخدام.