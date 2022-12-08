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استمرار أزمة تكدس ناقلات النفط قبالة تركيا  

2022-12-08 الساعة 1:49
استمرار أزمة تكدس ناقلات النفط قبالة تركيا  
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وكالة شحن، ارتفاع عدد ناقلات النفط المنتظرة في البحر الأسود لعبور مضيق البوسفور صوب البحر المتوسط بواقع 5 ناقلات إلى 16، اليوم الخميس.

محادثات أوروبية

وأفاد مسؤول في وزارة الخزانة البريطانية، بأن هناك محادثات تنعقد بعد أن طبقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي قيوداً جديدة في الخامس من الشهر الجاري على صادرات النفط الروسية.

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وأضاف: مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا اتفقوا على منع مقدمي خدمات الشحن، مثل شركات التأمين، التعامل مع صادرات الخام الروسية ما لم تبع وفقًا لسقف سعر حددوه للخام الروسي بهدف حرمان موسكو من إيرادات النفط في وقت الحرب.

إجراء تركي

كما يسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل، وهو 60 دولارًا للبرميل، أو دونه.

إلا أن إجراء منفصلًا تطبقه تركيا منذ بداية الشهر تسبب في تكدس الناقلات المنتظرة، إذ يلزم السفن بتقديم دليل على التغطية التأمينية خلال مدة الانتقال في مضيق البوسفور لدى التوقف في المواني التركية.

سبب التكدس

بدورها، شرحت وكالة تريبيكا للشحن أن 5 ناقلات أخرى يزيد طولها عن 200 متر تنتظر شمال البوسفور للعبور جنوبا صوب البحر المتوسط، بالإضافة إلى 11 ناقلة منذ اليوم السابق. موضحة أنه ليس من المقرر عبور أيها بعد.

وأشارت إلى أن 9 ناقلات تنتظر العبور من مضيق الدردنيل إلى الجنوب انخفاضًا من 12 قبل يوم. ومن المقرر عبور ثلاث ناقلات عبر المضيق، اليوم الخميس، اثنتان في الطريق من توابسي في روسيا إلى الفجيرة في الإمارات وواحدة في الطريق من توزلا في تركيا إلى سيدي كرير في مصر.

يشار إلى أن ناقلات النفط المحملة بملايين البراميل من النفط تتجول يوميًا من الموانئ الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في تركيا إلى الجنوب نحو البحر الأبيض المتوسط.

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