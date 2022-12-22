الاتحاد يتفوق على الشباب في كأس الملك

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تترقب الجماهير قمة الاتحاد ضد الشباب ضمن منافسات بطولة كأس الملك، وسط صراع قوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك.
وتُعد مباراة الاتحاد ضد الشباب هي العاشرة بينهما ضمن منافسات كأس الملك، ونجح العميد في تحقيق 6 انتصارات وسجل 14 هدفًا، فيما حقق الليوث الفوز 3 مرات وأحرز 15 هدفًا.
وتقابل الفريقان للمرة الأولى في بطولة كأس الملك عام 1980 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وفاز العميد بنتيجة 3/0، فيما تعود آخر مواجهة بينهما إلى الدور ربع النهائي من نسخة عام 2018، والتي خسرها الشباب بنتيجة 3/1.
ويأمل العميد في تحقيق الفوز، أملًا في مواصلة مشواره والمنافسة على اللقب، بعد غياب عن التتويج خلال السنوات الأخيرة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه هذا الموسم، والتأهل للدور التالي.