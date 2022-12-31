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ضمن منافسات دوري المحترفين

التكافؤ شعار لقاءات الرائد والتعاون

2022-12-31 الساعة 1:27
التكافؤ شعار لقاءات الرائد والتعاون
المواطن - مروة نبيل

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تنتظر الجماهير ديربي القصيم بين الرائد والتعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

مباراة الرائد والتعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرائد والتعاون عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

وقبل ديربي القصيم اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl

أرقام الفريقين قبل مباراة اليوم

ودائمًا ما تتم مواجهات الرائد والتعاون بالقوة والندية، حيث لعبا 24 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، نجح سكري القصيم في تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل 6 انتصارات للفريق الريداوي، وتعادلا في 9 مباريات.

الرائد والتعاون
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تذبذب النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 4 مرات وخسر 6 مرات، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، واهتزت شباكه 14 مرة.

نادي الرائد ضد الباطن
لاعبو الرائد – المصدر spl

على الجانب الآخر، يسير سكري القصيم بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث تمكن من تحقيق 6 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مرتين، ونجح في هز الشباك 15 مرة، واستقبل 10 أهداف قبل مباراة الرائد والتعاون اليوم.

التعاون والعدالة
لاعبو التعاون – المصدر spl

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