التكافؤ شعار لقاءات الرائد والتعاون

تنتظر الجماهير ديربي القصيم بين الرائد والتعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

مباراة الرائد والتعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرائد والتعاون عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي القصيم اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

أرقام الفريقين قبل مباراة اليوم

ودائمًا ما تتم مواجهات الرائد والتعاون بالقوة والندية، حيث لعبا 24 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، نجح سكري القصيم في تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل 6 انتصارات للفريق الريداوي، وتعادلا في 9 مباريات.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تذبذب النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 4 مرات وخسر 6 مرات، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، واهتزت شباكه 14 مرة.

على الجانب الآخر، يسير سكري القصيم بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث تمكن من تحقيق 6 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مرتين، ونجح في هز الشباك 15 مرة، واستقبل 10 أهداف قبل مباراة الرائد والتعاون اليوم.