الشيوخ الأمريكي يطالب بالرد على جرائم إيران

طالبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، المجتمع الدولي بأن يمارس صلاحياته للرد على جرائم النظام الإيراني المستمرة ضد شعبه.

خطر الإعدام

وأضافت اللجنة، عبر حسابها على تويتر: العديد من الإيرانيين يواجهون خطر الإعدام، مثل مجيد رضا رهنورد، الذي نفذت السلطات الإيرانية العقوبة فيه مؤخراً.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت يوم السبت الماضي، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصاً منذ انطلاق المظاهرات منتصف سبتمبر الماضي.

ارتفاع القتلى

وقالت المنظمة إن عدد القتلى يشمل 63 طفلاً و32 امرأة قتلوا بسبب قمع السلطات الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

وأوضحت أن 39 متظاهراً على الأقل يواجهون حالياً خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على نطاق واسع.

أجرأ احتجاجات

واندلعت احتجاجات شعبية بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، وهي من المنطقة الكردية في إيران، في 16 سبتمبر في طهران، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق لارتدائها ملابس مخالفة لقواعد النظام الإيراني.

وتعتبر هذه الاحتجاجات أجرأ تحد للنظام منذ ثورة 1979، وقد واجهه بالعنف والقمع مما أدى لمقتل وإصابة المئات، وبحملة اعتقالات طالت الآلاف، وصدر على إثره أحكام بالإعدام نفذت طهران منها اثنين حتى الآن مما أثار موجة إدانات غربية وحقوقية.