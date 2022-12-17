العثور على كوكايين في مقرات ليز تراس وبوريس جونسون

تم العثور على آثار مسحوق أبيض يُشتبه في أنه مخدر الكوكايين في مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني السابق والأسبق، ليز تراس وبوريس جونسون.

وبحسب صحيفة الغارديان تم اكتشاف المسحوق الأبيض في الأيام التي سبقت فوز تراس في سباق زعامة حزب المحافظين وأصبحت رئيسة للوزراء.

وتابعت الصحيفة نقلًا عن مصادرها أن الشرطة اختبرت المسحوق باستخدام مسحة يتغير لونها عندما تلامس الكوكايين، وأشارت إلى أن العقار كان موجودًا.

عقوبة حيازة الكوكايين في بريطانيا

وتعد حيازة الكوكايين جريمة جنائية يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، أو غرامة تُحدد وفقًا لتقدير القاضي، وفي يوليو، شنت الحكومة حملة جديدة على متعاطي المخدرات، قائلة إنه يمكن مصادرة جوازات سفرهم.

ووصفت مصادر منفصلة بأنه تم العثور على مسحوق مماثل في مكتب داونينج ستريت بعد حفلين مغلقين عُقدا عندما كان بوريس جونسون رئيسًا للوزراء.

شهادة الموظفيين

وقال الموظفون العاملون في مناسبتين أنهم وجدوا آثار مسحوق أبيض في منزل كينت الريفي وهو ملاذ لوزراء الخارجية، وذلك بعد أن استضافت ليز تراس ضيوفًا عندما كانت وزيرة الخارجية آنذاك.

وقيل إنه تم اكتشاف أكياس بلاستيكية صغيرة بالقرب من الطاولة على الأرض بجانب الصندوق، بالإضافة إلى أنسجة قماش ملطخة ببقع من الدم والقيء.

وعقدت ليز تراس اجتماعًا في المنزل المدرج المُشيد منذ القرن السابع عشر خلال 19 إلى 21 أغسطس حيث كانت حملتها القيادية على قدم وساق.

وفي الوقت نفسه، لا يوجد ما يشير إلى أن ليز تراس أو جونسون هما من استخدما المخدر شخصيًا كما أنه من غير المعروف ما إذا كانا على علم بمن استخدمه من الأشخاص الموجودين حولهم.