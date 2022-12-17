Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تُعد جريمة جنائية في بريطانيا

العثور على كوكايين في مقرات ليز تراس وبوريس جونسون

2022-12-17 الساعة 9:17
العثور على كوكايين في مقرات ليز تراس وبوريس جونسون
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

تم العثور على آثار مسحوق أبيض يُشتبه في أنه مخدر الكوكايين في مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني السابق والأسبق، ليز تراس وبوريس جونسون.

وبحسب صحيفة الغارديان تم اكتشاف المسحوق الأبيض في الأيام التي سبقت فوز تراس في سباق زعامة حزب المحافظين وأصبحت رئيسة للوزراء.

قد يهمّك أيضاً
Img

فصل مُعلمة أمريكية تخطت رقاب طلاب مسلمين أثناء الصلاة

Img

طفل سعودي يلفت الأنظار في أولى تجاربه السينمائية

وتابعت الصحيفة نقلًا عن مصادرها أن الشرطة اختبرت المسحوق باستخدام مسحة يتغير لونها عندما تلامس الكوكايين، وأشارت إلى أن العقار كان موجودًا.

عقوبة حيازة الكوكايين في بريطانيا

وتعد حيازة الكوكايين جريمة جنائية يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، أو غرامة تُحدد وفقًا لتقدير القاضي، وفي يوليو، شنت الحكومة حملة جديدة على متعاطي المخدرات، قائلة إنه يمكن مصادرة جوازات سفرهم.

ووصفت مصادر منفصلة بأنه تم العثور على مسحوق مماثل في مكتب داونينج ستريت بعد حفلين مغلقين عُقدا عندما كان بوريس جونسون رئيسًا للوزراء.

شهادة الموظفيين

وقال الموظفون العاملون في مناسبتين أنهم وجدوا آثار مسحوق أبيض في منزل كينت الريفي وهو ملاذ لوزراء الخارجية، وذلك بعد أن استضافت ليز تراس ضيوفًا عندما كانت وزيرة الخارجية آنذاك.

وقيل إنه تم اكتشاف أكياس بلاستيكية صغيرة بالقرب من الطاولة على الأرض بجانب الصندوق، بالإضافة إلى أنسجة قماش ملطخة ببقع من الدم والقيء.

العثور على كوكايين في مقرات ليز تراس وبوريس جونسون

وعقدت ليز تراس اجتماعًا في المنزل المدرج المُشيد منذ القرن السابع عشر خلال 19 إلى 21 أغسطس حيث كانت حملتها القيادية على قدم وساق.

وفي الوقت نفسه، لا يوجد ما يشير إلى أن ليز تراس أو جونسون هما من استخدما المخدر شخصيًا كما أنه من غير المعروف ما إذا كانا على علم بمن استخدمه من الأشخاص الموجودين حولهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية