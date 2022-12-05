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بعد انضمام بيريتيني وهوركاتش

المشاركون في كأس الدرعية للتنس 2022

2022-12-05 الساعة 9:39
المشاركون في كأس الدرعية للتنس 2022
المواطن - الرياض

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اكتمل عقد المشاركين في بطولة كأس الدرعية للتنس 2022 التي تنطلق منافساتها، الخميس المقبل، بعد انضمام ماتيو بيريتيني وهوبرت هوركاتش.

المشاركون في البطولة

وتُنظم وزارة الرياضة، منافسات كأس الدرعية للتنس 2022 بداية من الخميس ولمدة 3 أيام، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية في نسخته الثانية، ويبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار.

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ويشارك في بطولة كأس الدرعية للتنس 2022، 12 لاعبًا، وهم؛ ستيفانوس تسيتسيباس الرابع عالمياً، وحامل لقب كأس الدرعية للتنس 2019 دانييل ميدفيديف المصنف السابع عالمياً، وأندري روبليف المصنف الثامن.

كما يُشارك تايلور فريتز المصنف التاسع، البطل الأولمبي ألكسندر زفيريف صاحب المرتبة الـ 12، كاميرون نوري المصنف 14، نيك كيريوس 22 عالمياً، ودومينيك تيم، ودومينيك ستريكر، وستان فافرينكا.

كأس الدرعية للتنس 2022
المشاركين في البطولة

 

كأس الدرعية للتنس بطولة هامة

وعن مشاركته في كأس الدرعية للتنس، قال اللاعب الإيطالي ماتيو بيريتيني: “أتطلع إلى التعرف على المملكة، والاستمتاع باللعب مع كبار اللاعبين خلال البطولة، التي تعد أفضل استعداد قبل بداية الموسم الجديد، وآمل أن أقدم أفضل المستويات والمهارات التي تسهم في إلهام المشجعين ولا سيما من الشباب السعوديين لممارسة التنس والمشاركة في البطولات العالمية”.

ومن جهته، أكد اللاعب البولندي هوبرت هوركاتش أهمية كأس الدرعية للتنس، معتبراً أن وجود أفضل لاعبي العالم يشجعك لتقديم كل طاقاتك داخل الملعب، إلى جانب أن البطولة تُمثل استعداداً مثالياً للموسم الجديد.

مسيرة مميزة للاعبين

وتربع ماتيو بيريتيني كواحد من أفضل 10 لاعبين في العالم لفترة طويلة، حيث وصل للتصنيف السادس وأعلى مستوياته بعد نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2022، كما أنه وصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي، فيما حقق هوبرت هوركاتش المصنف العاشر عالمياً أول ألقابه في بطولة الماسترز 1000 العام الماضي بميامي، ووصل أيضاً إلى نصف النهائي في بطولة ويمبلدون.

ويتيح موسم الدرعية 2022 للزوار وعشاق الرياضة ولعبة التنس من داخل وخارج السعودية الحصول على تذاكر كأس الدرعية للتنس عبـر الموقـع الرسـمي للموسم من خلال الرابط التالي هنا للاستمتاع بمنافسات البطولة الدولية، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة المصاحبة في قرية الدرعية الرياضية، وكذلك الحفلات الغنائية والموسيقية على مدار أيام البطولة، إلى جانب المطاعم والمقاهي المتنوعة.

كأس الدرعية للتنس 2022 1
المشاركون في البطولة

 

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