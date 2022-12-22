المقارنة المعيارية أهم أسس بناء الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

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أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أهمية الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مشيرًا إلى أنه تم بناؤها بعد المقارنة مع منظمات دولية.
#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي لـ @SAIPKSA د. عبدالعزيز السويلم: تم بناء #الاستراتيجية_الوطنية_للملكية_الفكرية بعد المقارنة مع منظمات دولية واقتصاديات دول مجموعة العشرين pic.twitter.com/L5r0feiFaOقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 22, 2022
وقال السويلم، خلال لقائه مع برنامج نشرة الرابعة على قناة العربية، اليوم الخميس: إن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، انطلقت بمراحل عدة أهمها المقارنة المعيارية مع أكبر 5 مكاتب ملكية فكرية على مستوى العالم والتي تستحوذ على 60% من إنتاج الملكية الفكرية عالميًّا.
ولفت السويلم إلى أن المملكة استفادت من المنظمات الدولية بالفعل، وفريق بناء الإستراتيجية عمل على تحليل الفجوات وبيئة الملكية الفكرية على مستوى المملكة، وكذلك أبرز الثغرات، وتم بناء الإستراتيجية التي تغطي جميع الفجوات.
من جانب آخر، توجه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالشكر للقيادة على الدعم المستمر التي تلقاه الملكية الفكرية على المستوى الوطني في مجالات مختلفة.