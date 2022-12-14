المونديال الأخير يُحفز ميسي لحصد اللقب

يحلم النجم ليونيل ميسي بقيادة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لحصد لقب كأس العالم 2022، خاصة أنه لا يتوقع استمرار مسيرته الدولية حتى نسخة 2026.

تأهل الأرجنتين

ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الكرواتي بالأمس بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، لينتظر الفائز من مباراة المغرب وفرنسا اليوم لمواجهته في النهائي.

وساهم ميسي في فوز الأرجنتين بثلاثية، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، كما صنع الهدف الثالث الذي سجله جوليان ألفاريز.

المونديال الأخير لميسي

وقال ميسي صاحب الـ35 عامًا خلال تصريحاته للصحافين: “النهائي المقرر الأحد المقبل في قطر، سيكون آخر مباراة أخوضها بكأس العالم”.

وتابع النجم الأرجنتيني تصريحاته قائلًا: “أنا سعيد للغاية بما حققناه في قطر، حتى أنهي مشواري في كأس العالم الذي بدأ منذ نسخة 2006 ببلوغ النهائي”.

وواصل ليونيل حديثه قائلًا: “كل ما عشته في مونديال قطر كان مثيرًا للغاية، ما عاناه الناس من أجلنا، وكيف يستمتع جمهورنا في الأرجنتين بما نقدمه”.

وأضاف ميسي: “بالتأكيد ستكون هذه المباراة النهائية ضد المغرب أو فرنسا آخر مباراة لي في كأس العالم، لا سيما أن هناك العديد من السنوات حتى المونديال المقبل. لا أعتقد أنني سأكون هناك في 2026”.

واختتم قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: “نهائي يوم الأحد المقبل سيحمل طابعًا مختلفًا”.