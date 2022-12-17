Icon

زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قيس سعيد يدعو للمشاركة بقوة

انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط تطلعات عريضة

2022-12-17 الساعة 11:36
انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط تطلعات عريضة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه يجب أن تصدر القوانين من البرلمان القادم معبرة عن تطلعات الشعب، فيما تنطلق اليوم السبت الانتخابات التشريعية داخل البلاد.

دعوة الرئيس

أوضح الرئيس التونسي أن طريقة الاقتراع السابقة بائدة والتجارب أثبتت ذلك، مشيرًا إلى أن هناك من يرفع شعارات الإصلاح وهو خارج مسارها.

قد يهمّك أيضاً
Img

الاحتجاجات تشتعل ضد رئيسة بيرو الجديدة

Img

السيسي يصدر قرارًا بشأن ترسيم حدود مصر البحرية

ويدلي ملايين التونسيين بأصواتهم، اليوم السبت، لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة، في أول انتخابات بالدستور الجديد، يصعب التكهن بنتائجها وكذلك بنسبة المشاركة فيها، في ظل مقاطعتها من معارضي الرئيس قيس سعيّد.

انتشار أمني

وبدأت مراكز الاقتراع استقبال المقترعين في الانتخابات التشريعية، وسط انتشار أمني كثيف بالطرق والمنشآت الحيوية.

ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحاً، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال ضعيفة ومحدودة إلى حدّ الآن.

القانون الجديد

ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.

وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلًا من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدًا، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلًا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبر أنه يعطي دورًا أقل للأحزاب ويقلص من تمثيلها السياسي.

والبرلمان الذي سينتخب اليوم سيكون بصلاحيات محدودة، وفقا للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو المنقضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.

حملة باهتة

وليس هناك مؤشر على إقبال كبير من الناخبين بعد حملة دعائية باهتة تزامنت مع أزمة اقتصادية ومالية كبيرة استحوذت على اهتمام التونسيين، لكن من المرجح أن تبلغ نسبة المشاركة نفس المعدّلات المسجلة في الاستفتاء على الدستور الذي شارك فيه أكثر من 30% من الناخبين.

وتعد هذه الانتخابات، هي آخر محطة في سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد، وبدأها بتنظيم استشارة وطنية حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ثم إقرار دستور جديد للبلاد بعد تنظيم استفتاء شعبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المملكة تستضيف الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ...
السعودية اليوم

المملكة تستضيف الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ...

السعودية اليوم
الشؤون البلدية: رخصة السكن الجماعي للأفراد مدتها...
السعودية اليوم

الشؤون البلدية: رخصة السكن الجماعي للأفراد مدتها...

السعودية اليوم
كأس العالم بدأ بالوسم وينتهي في المربعانية
السعودية اليوم

كأس العالم بدأ بالوسم وينتهي في المربعانية

السعودية اليوم
صور ناسا تكشف حالة الظلام في أوكرانيا
العالم

صور ناسا تكشف حالة الظلام في أوكرانيا

العالم
قصة فتاة فقدت أكثر من ربع مليون...
السعودية اليوم

قصة فتاة فقدت أكثر من ربع مليون...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني يوجه دعوة لـ الملك سلمان...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني يوجه دعوة لـ الملك سلمان...

السعودية اليوم
آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...
السعودية اليوم

آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...

السعودية اليوم
كويكب صغير يمر قرب الأرض غدًا
السعودية اليوم

كويكب صغير يمر قرب الأرض غدًا

السعودية اليوم