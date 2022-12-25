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صافرات الإنذار في كل الأنحاء

انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية

2022-12-25 الساعة 1:48
انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية
المواطن - فريق التحرير

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هزت انفجارات قوية عدة مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، وذلك بعدما أطلقت صفارات الإنذار في كامل أنحاء أوكرانيا.

دوي انفجارات

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، أن دوي انفجارات سمعت في أنحاء مختلفة من كييف، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار الجوي في العاصمة وباقي المناطق الأوكرانية.

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ولم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات حتى الآن، كما لم تذكر وسائل الإعلام أي شيء عما إذا وقعت انفجارات في أنحاء أخرى من أوكرانيا.

صفارات إنذار

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية أفادت في وقت سابق بسماع صفارات الإنذار الجوي تدوي في مختلف أرجاء المناطق الأوكرانية.

وبحسب المعلومات والبيانات الرسمية لجهاز تنبيه السكان، بدأت إشارات الإنذار الأولى في كييف والمناطق المجاورة لها، ثم بعد ذلك تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في كامل المدن الأوكرانية، تحسبا لغارات جوية.

تحذير السكان

كذلك حذرت الإدارة الإقليمية في كييف السكان عبر قناتها على تطبيق “تلجرام”، بحسب ما نقلت روسيا اليوم عن وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

الجدير بالذكر أن روسيا قامت بقصف منشآت للبنية التحتية التابعة للجيش الأوكراني في 10 أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الذي استهدف جسر القرم، والذي أكدت السلطات الروسية أنه كان من تدبير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

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