تسبب انفجار كارثي داخل نفق في أفغانستان في وفاة 19 شخصًا حرقًا، مع إصابة عشرات من الضحايا الآخرين بحروق خطيرة.

سبب الانفجار

وقال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة، حميد الله مصباح، أن سبب الانفجار هو صهريج وقود انفجر داخل النفق في شرقي أفغانستان، مضيفًا أن ما لا يقل عن 19 شخصًا قد قتلوا وأصيب 37 آخرين في الحادث.

وتابع لوكالة فرانس برس، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات قد ترتفع بسبب شدة الإصابات.

وقال المسؤول رفيع المستوى المكلف بشؤون الصحة في ولاية باروان، عبدالله أفغان مال، إن بين القتلى الكثير من النساء والأطفال بعد إصابتهم بحروق خطرة.

وتابع: ليل السبت انقلبت شاحنة وقود واندلعت فيها النيران في نفق سالانغ وامتدت النيران إلى عدة سيارات أخرى، وحاليًا فالممر مغلق أمام حركة السير الآن، ذلك بينما تنتشر فرق الإنقاذ في المكان.

ويقع نفق سالانغ على ارتفاع 3650 كيلومترًا ويمتد على 2.6 كيلومتر، وقد بني في خمسينيات القرن الماضي خلال الحقبة السوفياتية ويعبر سلسلة جبال هندو كوش.

حوادث متكررة في النفق

وتضطر السلطات بانتظام إلى إغلاق النفق لأيام عدة بسبب الحوادث الكثيرة، فضلًا عن تساقط الثلوج الكثيفة والانهيارات الثلجية في الشتاء.

وفي سياق آخر، يُذكر أنه قد وقع قصف وإطلاق نار عبر الحدود بين باكستان وأفغانستان، أسفر عن مقتل 7 أشخاص، الأسبوع الماضي، ووفقًا لوسائل إعلام، فإن القتلى السبعة هم 6 مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني.