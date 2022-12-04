Icon

منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة Icon لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
ناقلات لفيروس كورونا

تحذيرات من تناول البروكلي والتوت

2022-12-04 الساعة 2:03
تحذيرات من تناول البروكلي والتوت
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

حذرت وكالة معايير الغذاء البريطانية من أن تناول البروكلي والتوت قد يتسبب بالإصابة بكوفيد-19.

فيروس كورونا

وكشفت اختبارات أجرتها الوكالة مؤخرًا أن فيروس كورونا يعيش لفترات أطول على الأطعمة ذات الأسطح غير المستوية مثل البروكلي والتوت، مقارنة مع الخضراوات والفواكه ذات القشرة الناعمة مثل التفاح.

قد يهمّك أيضاً
Img

العدل: 5 خطوات لإضافة وإسقاط وكيل للمنشآت عبر ناجز

Img

سيناريوهات تأهل منتخب المغرب لدور الـ16

لكن علماء الوكالة أكدوا بأن مخاطر تناول البروكلي والتوت على المستهلكين لا تزال منخفضة للغاية، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

اختبارات معملية

أظهرت الاختبارات المعملية الخاصة بوكالة معايير الغذاء البريطانية، أن فيروس سارس- كوفيد-2 رصد على العبوات والمواد الغذائية بما في ذلك الفاكهة والمشروبات المعبأة في زجاجات، والتي قد يضعها الناس في أفواههم دون طهي أو غسل.

وتباينت النتائج، حيث أظهرت معظم الأطعمة التي تم اختبارها انخفاضًا ملحوظًا في مستويات التلوث بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأولى.

أطعمة أخرى

وبالنسبة للفلفل والخبز واللحوم والأجبان، تم اكتشاف الفيروس المعدي لعدة أيام في ظل بعض الظروف. وكان الفيروس موجودًا أيضًا لعدة ساعات على سطح الكرواسان والمخبوزات المزينة بالشوكولاتة.

ولاحظ الخبراء أن الأطعمة الملوثة بالفيروس التاجي كانت بمستويات منخفضة، وستتطلب وقتًا قصيرًا للانخفاض إلى معدلات غير قابلة للكشف.

وأكد الخبراء أن ما توصلوا إليه من نتائج يعزز الحاجة إلى اتباع إرشادات صارمة بشأن الحفاظ على تدابير المناولة الصحية المناسبة وعرض الأطعمة غير المعبأة أو المغلفة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...
أخبار رئيسية

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...

أخبار رئيسية
ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...
السعودية اليوم

ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...

السعودية اليوم
أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...
آخر الاخبار

أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...

آخر الاخبار
رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...
السعودية اليوم

رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...

السعودية اليوم
ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...
السعودية اليوم

الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...

السعودية اليوم
فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل
آخر الاخبار

فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل

آخر الاخبار
السعودية تذهل حضور WTM
تقارير

السعودية تذهل حضور WTM

تقارير