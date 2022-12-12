Icon

أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
قد تؤدي لنوبة قلبية حادة

تحذيرات من خطر القهوة على صحة البعض

2022-12-12 الساعة 1:40
تحذيرات من خطر القهوة على صحة البعض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال أخصائي أمراض القلب، الدكتور أيدار شارافييف: إن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن يسبب تناولهم الكافيين نوبة قلبية حادة وأحيانًا مميتة.

الإصابة بنوبة قلبية حادة

وأضاف الأخصائي، أن تناول القهوة لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن يمكن يؤدي الكافيين لدى بعض الأشخاص إلى الإصابة بنوبة قلبية حادة قصيرة المدى، بيد أنها أحيانًا قد تكون مميتة، وفقًا لصحيفة إزفيستيا.

قد يهمّك أيضاً
Img

كريستيانو رونالدو يبكي بعد الإطاحة بـ البرتغال

Img

تيك توك يتسبب في فصل موظف ومعلقون: وقت العمل للعمل

وأكمل الدكتور أيدار شارافييف: لقد تغيرت نظرة الأطباء والعلماء إلى الآثار السلبية للقهوة على القلب عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقًا لأحدث البيانات القهوة والشاي ليس لهما تأثير سلبي في القلب- ولا تظهر أمراض القلب والأوعية الدموية من هذا ولا تتفاقم.

واختتم الأخصائي: “هناك أشخاص يستقلب جسمهم الكافيين بسهولة- فيمكنهم تناول القهوة والخلود للنوم. ولكن عند غيرهم (يعالج) الكافيين ببطء وبصورة سيئة في جهاز الهضمي، حتى إن ضربات قلبهم تزداد عند تناولهم أي مشروب يحتوي على الكافيين، لذلك لا يمكنهم النوم. أي يجب عليهم التخلي عن تناول مثل هذه المشروبات. وهذا يشمل بصورة خاصة الأشخاص الذين لديهم ميل إلى عدم انتظام ضربات القلب؛ لأن تعرضهم الحاد للكافيين لفترة قصيرة يمكن أن يسبب نوبة شديدة وأحيانًا قاتلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل...
السعودية اليوم

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل...

السعودية اليوم
الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم...
السعودية اليوم

الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم...

السعودية اليوم
5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل...
كأس العالم

5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل...

كأس العالم
البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب
العالم

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

العالم
المغرب والحلم التاريخي
كأس العالم

المغرب والحلم التاريخي

كأس العالم
رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 
العالم

رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 

العالم
لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

السعودية اليوم
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد على...
السعودية اليوم

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد على...

السعودية اليوم