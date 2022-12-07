تحذير أممي بشأن الضربات الروسية لمنشآت الطاقة

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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة على المناطق الأوكرانية، فيما تواصل كييف المقاومة واستعادة أراضيها بدعم مادي وعسكري من الغرب.
وفي آخر التطورات ووسط تحذير من الأمم المتحدة بشأن الضربات الروسية المتتالية لمنشآت الطاقة الأوكرانية، تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات القريبة من الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا أمس الثلاثاء، وقال مخاطبًا الجنود في وقت لاحق في القصر الرئاسي بكييف، إنه أمضى اليوم مع القوات في دونباس، مسرح أعنف المعارك، وفي منطقة خاركيف، حيث استعاد الأوكرانيون مساحات من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.
ولم يشر زيلينسكي على وجه التحديد إلى المكان الذي التقى فيه بالقوات. كما سجل مقطعًا مصورًا منفصلًا تحدث فيه أمام لافتة ضخمة عليها كلمة سلوفيانسك، وهي مدينة تسيطر عليها القوات الأوكرانية بالقرب من بلدة باخموت المحاصرة.
ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن القتال مستعر حول باخموت، حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة عليها لنيل موطئ قدم أكبر في دونباس بعد الانتكاسات في ساحة المعركة في أماكن أخرى.
وقال مستشار رئاسي أوكراني رفيع إن إيران لم تسلم حتى الآن صواريخ باليستية لروسيا وقد لا تفعل ذلك نتيجة للضغط الدبلوماسي والاضطراب السياسي الداخلي الإيراني.
وأخبر ميخايلو بودولاك أيضًا صحيفة الجارديان، أن القوات الروسية استنفذت الدفعة الأولى من الطائرات بدون طيار الإيرانية ولم يكن لديها سوى ما يكفي من صواريخ كروز الخاصة بها في مخزونها من أجل موجتين او ثلاث من الضربات الجماعية الأخرى ضد أوكرانيا.