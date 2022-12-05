Icon

لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في ثمن نهائي مونديال قطر 2022

تشكيل مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

2022-12-05 الساعة 10:07
تشكيل مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف المدربان، البرازيلي تيتي والبرتغالي باولو بينتو، تشكيلة مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

تشكيل مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

وجاء تشكيل المنتخب البرازيلي مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدر ميليتاو، كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار، ريتشارلسون، رافينيا، فينسيوس جونيور”.

قد يهمّك أيضاً
Img

تشكيل منتخبي قطر وهولندا المتوقع في مباراة اليوم

Img

الهيئة السعودية للمحامين تقدم ورشة عمل لتمكين الممارسين المهنيين عبر رحلة رقمية...

أما تشكيل المنتخب الكوري الجنوبي فجاء مكونًا من: “كيم سين جو، كيم جينسو، كيم ميناج، كيم مون هون، كيم يوونغ وون، جونج وويونج، هوانج إينيبيوم، لي جاسونج، هوانج هيتشان، سون هيونج مين، تشاو جوسونج”.

تشكيلة البرازيل لمواجهة كوريا الجنوبية

وتنطلق المباراة في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت السعودية عبر قنوات ALKASS EXTRA 2 HD, ALKASS EXTRA ONE HD, BEIN SPORTS HD 2 MAX, BEIN 4K HDR.

وسوف تُقام مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية على ملعب 974 حيث ستكون آخر مباراة مستضافة على هذا الملعب في مونديال قطر، حيث سيتم تفكيكه بعد ذلك ومنحه لإحدى الدول الفقيرة في الفترة المقبلة.

تشكيلة كوريا الجنوبية لمواجهة البرازيل

تاريخ مواجهات البرازيل ضد كوريا الجنوبية

وقبل صدام اليوم، لم يلتق كلا المنتخبين في مباراة رسمية، ولكن تواجها من قبل في 3 مباريات ودية، حسمها المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، وسجل خلالها 10 أهداف مقابل هدف فقط للمنتخب الكوري الجنوبي.

جاء أول لقاء ودي في عام 2013 وحقق فيه منتخب السامبا الفوز بثنائية، وكررت البرازيل الفوز في المواجهة الودية الثانية بثلاثية دون رد في عام 2019، فيما اكتسح بطل العالم 5 مرات، المنتخب الكوري في آخر مواجهة ودية بخمسة أهداف مقابل هدف في عام 2022 وبالتحديد في شهر يونيو.

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم بعد تصدره مجموعته حيث فاز على صربيا بهدفين دون رد، ثم فاز على سويسرا بهدف نظيف لـ كاسيميرو، قبل أن يلقى الهزيمة أمام منتخب الكاميرون بهدف نظيف أحرزه المهاجم الكاميروني فينسينت أبوبكر.

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى دور الـ16 بمونديال قطر 2022 بعد تعادل مع أورجواي بدون أهداف في مباراته الأولى بالمجموعة، ثم تلقى الهزيمة أمام منتخب غانا 3/2، قبل أن يفوز في مباراته الأخيرة على البرتغال بنتيجة 2-1.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة
تكنولوجيا

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة

تكنولوجيا
جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !
الرياضة

جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !

الرياضة
ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...

حصاد اليوم
لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978
الرياضة

لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978

الرياضة
بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول

السعودية اليوم
لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا
العالم

لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا

العالم
تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي
آخر الاخبار

تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي

آخر الاخبار
وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...
الرياضة

وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...

الرياضة