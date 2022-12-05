كشف المدربان، البرازيلي تيتي والبرتغالي باولو بينتو، تشكيلة مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

تشكيل مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

وجاء تشكيل المنتخب البرازيلي مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدر ميليتاو، كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار، ريتشارلسون، رافينيا، فينسيوس جونيور”.

أما تشكيل المنتخب الكوري الجنوبي فجاء مكونًا من: “كيم سين جو، كيم جينسو، كيم ميناج، كيم مون هون، كيم يوونغ وون، جونج وويونج، هوانج إينيبيوم، لي جاسونج، هوانج هيتشان، سون هيونج مين، تشاو جوسونج”.

وتنطلق المباراة في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت السعودية عبر قنوات ALKASS EXTRA 2 HD, ALKASS EXTRA ONE HD, BEIN SPORTS HD 2 MAX, BEIN 4K HDR.