تعليق روسي جديد بشأن الأسلحة القذرة

أكد دبلوماسي روسي كبير، أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي في جنيف أن بلاده لن تستخدم أسلحة بيولوجية.

النفي الروسي

ونفى كونستانتين فورونتسوف، نائب مدير دائرة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إمكان أن تستخدم روسيا هذه الأسلحة، وقال لعدد من الصحفيين: لا صحة لذلك على الإطلاق.

وأضاف أن روسيا متقيدة بشكل كامل وكلي بالتزاماتها المتعلقة بالمعاهدات الدولية التي تحظر استخدامها.

أغراض سلمية

وتابع الدبلوماسي: ليس لدينا برامج في المجال العسكري تتعلق بالأسلحة البيولوجية، مشيرًا إلى أن جميع الأنشطة في المجال البيولوجي هي بالكامل للأغراض السلمية وليس أكثر من ذلك.

وجاءت تصريحات فورونتسوف على هامش مراجعة معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية التي تجري كل 5 سنوات ومن المقرر أن تنتهي الجمعة بعد 3 أسابيع من العمل. وتحظر المعاهدة تطوير وإنتاج وتخزين هذه الفئة من أسلحة الدمار الشامل.

الاتهامات الروسية

وتطرق كونستانتين فورونتسوف إلى الاتهامات الروسية بحق الولايات المتحدة وأوكرانيا. ومنذ اجتياحها لجارتها، اتهمت روسيا واشنطن مرارًا بالتورط في تطوير مزعوم لأسلحة بيولوجية في مختبرات في أوكرانيا.

وطلبت موسكو في أكتوبر الماضي من مجلس الأمن الدولي، بدون جدوى، التحقيق في اتهاماتها التي نفتها كل من واشنطن وكييف بشدة.

أمن قومي

وتكررت المزاعم على طاولة المحادثات في مؤتمر المراجعة في جنيف، وأكد السفير الروسي غينادي غاتيلوف للصحفيين أن موسكو لا تنوي التخلي عن الموضوع.

وقال غاتيلوف: نعتبر ذلك تهديدًا لأمننا القومي، متهمًا واشنطن بالتورط عسكريًا في إنشاء مختبرات سرية ليس فقط في أوكرانيا، ولكن في العديد من البلدان الأخرى على طول حدود روسيا الاتحادية.