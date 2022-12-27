تلمّس احتياجات المواطن أهم محاور الاجتماع التحضيري الثاني لوكلاء إمارات المناطق

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رأس وكيل وزارة الداخلية، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التحضيري الثاني لوكلاء إمارات المناطق، وذلك في قاعة الاجتماعات بإمارة منطقة تبوك.
ونقل للمشاركين تحيّات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مؤكدًا حرصه على أن تُحقق هذه الاجتماعات الغاية المرجوة منها، وفي مقدمتها تلمّس احتياجات المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة له في أنحاء المملكة كافة، تأسيًا بنهج القيادة الحكيمة، وعملًا بالتوجيهات السامية، القاضية ببذل كل الجهود وتسخير جميع الإمكانات، لتعزيز مسيرة الخير والنماء، وزيادة المكاسب الحضارية التي تحرص الدولة على إنجازها من خلال برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030.
وتم استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع السنوي الـ (30) لأمراء المناطق الذي سينعقد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.