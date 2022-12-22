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أمطار متوسطة إلى غزيرة

جدة الآن .. أجواء ماطرة ورياح نشطة

2022-12-22 الساعة 9:36
جدة الآن .. أجواء ماطرة ورياح نشطة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة صباح اليوم الخميس.

وأظهرت مقاطع، رصدتها صحيفة “المواطن“ عبر وسم “جدة الآن”، هطول الأمطار على محافظة جدة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك, في حين لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة, ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية .

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