حمدالله يُسجل هدف التعادل لـ الاتحاد

نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد في شباك الشباب مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في كأس الملك.

وتلقى اللاعب المغربي كرة رأسية من زميله أحمد شراحيلي ليسجلها هدفًا في شباك الشباب بالدقيقة الـ48 مع بداية الشوط الثاني.

وكان الشوط الأول من اللقاء، انتهى بتقدم الشباب بهدف دون رد سجله اللاعب متعب الحربي.