حمدالله يُسجل هدف التعادل لـ الاتحاد

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نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد في شباك الشباب مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في كأس الملك.
حمدالله يسجل هدف التعادل ⚽️قد يهمّك أيضاً
الاتحاد 1 × 1 الشباب#الاتحاد_الشباب
#كأس_الملك | #SSC pic.twitter.com/GVnAzOsJxG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2022
وتلقى اللاعب المغربي كرة رأسية من زميله أحمد شراحيلي ليسجلها هدفًا في شباك الشباب بالدقيقة الـ48 مع بداية الشوط الثاني.
وكان الشوط الأول من اللقاء، انتهى بتقدم الشباب بهدف دون رد سجله اللاعب متعب الحربي.