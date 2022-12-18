شؤون الحرمين: ورش عمل لإشراك المرأة في خطة التطوير

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نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية، أمس السبت، ورش عمل لتحديد ومناقشة مشاريع ومبادرات الوكالات النسائية، والإدارات التابعة لها لعام 1444هـ.
وأوضحت مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية النسائية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي، أن الإدارة قدمت أكثر من (12) ورشة عمل للوكالات النسائية، هدفت إلى تحديد المبادرات والمشاريع لعام 1444هـ، ومتابعة سير عملها وآليات تنفيذها لضمان جودة مخرجاتها.
وأشارت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني، إلى أن مثل هذه الخطط والورش، تأتي سعيًا لإحداث نقلة نوعية في الشطر النسائي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولتكون المرأة شريكًا ناجحًا في إنجاز خطة الرئاسة التطويرية (2024).