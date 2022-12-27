شباك التعاون المفضلة لدى حمدالله برصيد 13 هدفًا

حقق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد إنجازًا غير مسبوق، بعد أن سجل ثنائية في شباك نادي التعاون مساء أمس في الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح المهاجم المغربي في المباراة التاسعة على التوالي في هز شباك التعاون، كأكثر فريق أحرز في شباكه مباريات.

وأصبح سكري القصيم بجانب الرائد، أكثر ناديين استقبالًا للأهداف من اللاعب المغربي برصيد 13 هدفًا.

أهداف حمدالله

وتمكن المهاجم المغربي من إحراز أهداف في شباك التعاون في كل المسابقات سواء كانت ” الدوري السعودي، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا.

وسجل اللاعب المغربي 9 أهداف في شباك التعاون بقميص النصر، بينما سجل 4 أهداف بقميص نادي الاتحاد.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة.