شباك التعاون المفضلة لدى حمدالله برصيد 13 هدفًا

الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء
حقق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد إنجازًا غير مسبوق، بعد أن سجل ثنائية في شباك نادي التعاون مساء أمس في الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونجح المهاجم المغربي في المباراة التاسعة على التوالي في هز شباك التعاون، كأكثر فريق أحرز في شباكه مباريات.
وأصبح سكري القصيم بجانب الرائد، أكثر ناديين استقبالًا للأهداف من اللاعب المغربي برصيد 13 هدفًا.
وتمكن المهاجم المغربي من إحراز أهداف في شباك التعاون في كل المسابقات سواء كانت ” الدوري السعودي، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا.
وسجل اللاعب المغربي 9 أهداف في شباك التعاون بقميص النصر، بينما سجل 4 أهداف بقميص نادي الاتحاد.
ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة.