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في منطقتي الرياض وعسير

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

2022-12-02 الساعة 8:37
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 15 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في منطقتي الرياض وعسير.

32 ألف ريال غرامة

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب. وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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