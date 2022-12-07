طرق الرياض تتزين بأعلام المملكة والصين

تزينت طرق الرياض بأعلام المملكة وجمهورية الصين، اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يقوم بزيارةٍ رسمية إلى المملكة.

العلاقات المتميزة

وتأتي زيارة الرئيس الصيني للرياض، خلال الفترة من 13 إلى 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، يعقد خلالها قمة (سعودية – صينية) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وانطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، مع جمهورية الصين الشعبية، سيتضمن برنامج الزيارة حضور فخامة رئيس الصين (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وذلك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.