عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية

انضم إلى أسرة “المواطن” الكاتب عليان بن عبدالله الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية ضمن خطوات صحيفة “المواطن” ومركز الدراسات لتنويع مواضيعها واهتماماتها.

وقد عمل الكاتب عليان الرشيد 30 عامًا في المجال الأمني حتى وصل إلى رتبة عميد، وتخصص أيضاً في إدارة الأزمات، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة وشهادات تفوق متعددة في دورات متخصصة خارج المملكة حول الإدارة الاستراتيجية وعلم الجريمة.