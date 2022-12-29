عوامل ساهمت في نجاح سوق العمل السعودي خلال 2022

كشف نائب رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض، الدكتور عبد العزيز العواد، عن عدد من العوامل التي ساهمت في نجاح سوق العمل السعودي خلال 2022، مؤكدًا أن وزارة الموارد البشرية أصبحت تتعامل مع الإشكاليات بأنماط جديدة لحلها.

إشكاليات سوق العمل

وقال العواد في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن وزارة الموارد البشرية على دراية واضحة ويحاولون حل إشكالية سوق العمل في القطاع الخاص.

وأضاف أن القطاع الخاص يفكر في الربحية والحكومة تفكر في مجموعة من المؤشرات يجب تحقيقها، وأهمها توظيف أبناء الوطن في وظائف لائقة، وبالتالي هناك موازنة بين القطاع الخاص والحكومة.

نجاح المملكة

وأشار إلى أن من أهم أسباب نجاح سوق العمل السعودي خلال عام 2022، أن القرارات تصدر ويعطي مهلة لتصحيحها، بالإضافة إلى عدم بناء السوق على نسبة 100% والتي تعد غير صحيحة.

ولفت إلى أن تغيير طريقة التفكير بالنسبة لصناع القرار في وزارة الموارد البشرية قد ساهم في جعل المبادرات واقعية وتنوعها، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل دائمًا مع الإشكاليات بطريقة مباشرة بأنماط جديدة.